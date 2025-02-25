Поединок Дэна Хукера и Джастина Гейджи на UFC 313 отменен (Home of Fight)
Дэн Хукер выбыл из поединка с Джастином Гейджи.
Бой должен был стать соглавным событием UFC 313, запланированного на 9 марта в Лас-Вегасе.
О снятии Хукера сообщил австралийский журналист Бенни Пи. Уточняется, что причиной стала травма руки. UFC могут найти замену Дэну, либо предложить Джастину Гейджи другого соперника.
Хукер – о поединке с Гейджи: «Если его рука будет поднята, то меня унесут на носилках и увезут в больницу. Я смирился с тем, что так закончится эта ночь»
Хукер − о следующем бое Волкановски: «Хотел драться с Алексом в апреле, но буду болеть за него с бокалом мохито»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Home of Fight
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