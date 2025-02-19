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Хукер − о следующем бое Волкановски: «Хотел драться с Алексом в апреле, но буду болеть за него с бокалом мохито»

Дэн Хукер заявил, что Алекс Волкановски подерется в апреле-2025.

«Я почти уверен, что Алекс Волкановски и Кай Кара-Франс подерутся в одном карде. Хотелось бы подраться с ними в апреле, но мне дали дату пораньше.

Сначала кайфану от своего боя в марте, а затем, надеюсь, буду сидеть рядом бокалом мохито с клеткой с и наслаждаться боями ребят», − сказал легковес UFC Дэн Хукер, который 9 марта подерется с Джастином Гейджи. Алекс Волкановски не дрался с февраля-2024, когда проиграл нокаутом Илии Топурии.

Хукер – о поединке с Гейджи: «Если его рука будет поднята, то меня унесут на носилках и увезут в больницу. Я смирился с тем, что так закончится эта ночь»

Дэн Хукер: «Команда Хабиба ошиблась. Видели, как дагестанцы берут микрофон и говорят, что дошли до предела? Усман очеловечил себя»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ESPN Australia
logoАлександр Волкановски
logoДэн Хукер
logoUFC
logoКай Кара-Франс
logoMMA
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