Порье − о сопернике с самым сильным ударом: «Конор в 2014 году пробил меня как следует»
Дастин Порье назвал Конора Макгрегора соперником с самым сильным ударом.
«Соперник с самым сильным ударом? Конор Макгрегор, он умеет бить. Это было в 2014 году, когда он пробил меня как следует. Но с тех пор я дважды надрал ему задницу, так что», − сказал легковес UFC Дастин Порье, проведший три боя с Конором Макгрегором: в 2014-м Конор победил нокаутом, а два раза в 2021-м Порье победил нокаутом и техническим нокаутом (перелом ноги).
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Front Office Sports
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