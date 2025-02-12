Порье − о сопернике с самым сильным ударом: «Конор в 2014 году пробил меня как следует»

Дастин Порье назвал Конора Макгрегора соперником с самым сильным ударом.

«Соперник с самым сильным ударом? Конор Макгрегор , он умеет бить. Это было в 2014 году, когда он пробил меня как следует. Но с тех пор я дважды надрал ему задницу, так что», − сказал легковес UFC Дастин Порье , проведший три боя с Конором Макгрегором: в 2014-м Конор победил нокаутом, а два раза в 2021-м Порье победил нокаутом и техническим нокаутом (перелом ноги).

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