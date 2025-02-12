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Порье − о сопернике с самым сильным ударом: «Конор в 2014 году пробил меня как следует»

Дастин Порье назвал Конора Макгрегора соперником с самым сильным ударом.

«Соперник с самым сильным ударом? Конор Макгрегор, он умеет бить. Это было в 2014 году, когда он пробил меня как следует. Но с тех пор я дважды надрал ему задницу, так что», − сказал легковес UFC Дастин Порье, проведший три боя с Конором Макгрегором: в 2014-м Конор победил нокаутом, а два раза в 2021-м Порье победил нокаутом и техническим нокаутом (перелом ноги).

Порье заявил, что UFC готовит ему прощальный бой в Луизиане: «Закончить там, где я начал, будет честью для меня»

Порье опроверг слухи о поединке на UFC 314: «Фейк. Но у меня есть кое-что для вас. Скоро узнаете»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Front Office Sports
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logoДастин Порье
logoКонор Макгрегор
легкий вес (MMA)
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