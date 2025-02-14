Порье ответил Топурии: «Воин признает воина. Только уважение»
Дастин Порье ответил на слова Илии Топурии.
«Воин признает воина при встрече и не испытывает к нему ничего, кроме уважения», − сказал легковес UFC Дастин Порье.
Топурия − о бое с Порье: «Обожаю этого зверя. Он прет вперед и дерется до смерти, пытается снести тебе голову»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Дастина Порье
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем