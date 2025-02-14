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Порье ответил Топурии: «Воин признает воина. Только уважение»

Дастин Порье ответил на слова Илии Топурии.

«Воин признает воина при встрече и не испытывает к нему ничего, кроме уважения», − сказал легковес UFC Дастин Порье.

Топурия − о бое с Порье: «Обожаю этого зверя. Он прет вперед и дерется до смерти, пытается снести тебе голову»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Дастина Порье
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