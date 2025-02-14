Топурия − о бое с Порье: «Обожаю этого зверя. Он прет вперед и дерется до смерти, пытается снести тебе голову»
Илия Топурия заявил, что уважает Дастина Порье.
«Обожаю этого зверя Дастина Порье. Он боец, понимаете, о чем я? Он прет вперед и дерется до смерти.
Перед тобой будет стоять парень, который дерется и пытается снести тебе голову. Это очень интересный бой для меня и фанатов», − сказал чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия.
Топурия − о бое с Махачевым: «Ислам − великий чемпион, настоящий зверь. Мне не нравится драться, когда я на 100% уверен в победе»
Топурия − о реванше с Волкановски: «Алекс − чертов зверь, нельзя его недооценивать, но я уверен, что нокаутирую его»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Full Send Podcast
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