Топурия − о бое с Порье: «Обожаю этого зверя. Он прет вперед и дерется до смерти, пытается снести тебе голову»

Илия Топурия заявил, что уважает Дастина Порье.

«Обожаю этого зверя Дастина Порье . Он боец, понимаете, о чем я? Он прет вперед и дерется до смерти.

Перед тобой будет стоять парень, который дерется и пытается снести тебе голову. Это очень интересный бой для меня и фанатов», − сказал чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия .

Топурия − о бое с Махачевым: «Ислам − великий чемпион, настоящий зверь. Мне не нравится драться, когда я на 100% уверен в победе»

Топурия − о реванше с Волкановски: «Алекс − чертов зверь, нельзя его недооценивать, но я уверен, что нокаутирую его»