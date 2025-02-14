Колби − о бое с Порье: «Этот луизианский болотный мусор боится моей тени и уходит на пенсию, не защитив честь семьи»
Колби Ковингтон заявил, что не подерется с Дастином Порье.
«Ничего не слышно о бое с Дастином. Он боится моей тени уже много лет, с тех пор как мы вместе тренировались в одном зале.
Он просто понимает, что я могу ему предложить, ему не победить меня. Он даже не сможет нанести удар.
Он даже не хочет попробовать, в отличие от его друга Хорхе, тот хотя бы попробовать. А Дастин не хочет.
Он собирается уйти на пенсию, зная, что я владею его душой, а он даже не защитил честь своей семьи. Дастин − маленький засранец, луизианский болотный мусор и сучка», − сказал полусредневес UFC Колби Ковингтон.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ютуб-канал Колби Ковингтона
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