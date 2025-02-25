Турки Аль эш-Шейх: «Хочу увидеть бой Джошуа и Фьюри. Тайсон может вернуться»
Турки Аль эш-Шейх хочет организовать бой Фьюри и Джошуа.
«Хочу увидеть бой Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.
Я говорил с Фьюри, но не о боксе. Только спросил о его здоровье и семье. Думаю, что он может вернуться. Я надеюсь на это», – сказал председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейх.
В январе Фьюри объявил о завершении боксерской карьеры.
Дерек Чисора: «Джошуа вернется для боя с Фьюри»
Турки – о завершении карьеры Фьюри: «Это решение может измениться»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: The Ring
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