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Турки Аль эш-Шейх: «Хочу увидеть бой Джошуа и Фьюри. Тайсон может вернуться»

Турки Аль эш-Шейх хочет организовать бой Фьюри и Джошуа.

«Хочу увидеть бой Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

Я говорил с Фьюри, но не о боксе. Только спросил о его здоровье и семье. Думаю, что он может вернуться. Я надеюсь на это», – сказал председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейх.

В январе Фьюри объявил о завершении боксерской карьеры.

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Турки – о завершении карьеры Фьюри: «Это решение может измениться»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: The Ring
logoТурки Аль эш-Шейх
logoЭнтони Джошуа
logoТайсон Фьюри
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