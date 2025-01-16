Турки – о завершении карьеры Фьюри: «Это решение может измениться»

Турки Аль аш-Шейх отреагировал на решение Тайсона Фьюри завершить карьеру.

«Мы хотим видеть Фьюри в больших поединках, но я могу понять его решение. Со временем это решение может измениться. Я дам ему немного времени побыть с семьей, а потом мы обсудим это», – сказал председатель Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх.

Тайсон Фьюри завершил карьеру в 36 лет.

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