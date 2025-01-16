1

Турки – о завершении карьеры Фьюри: «Это решение может измениться»

Турки Аль аш-Шейх отреагировал на решение Тайсона Фьюри завершить карьеру.

«Мы хотим видеть Фьюри в больших поединках, но я могу понять его решение. Со временем это решение может измениться. Я дам ему немного времени побыть с семьей, а потом мы обсудим это», – сказал председатель Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх.

Тайсон Фьюри завершил карьеру в 36 лет.

Фьюри завершил карьеру – уже в третий раз. А как же Джошуа?

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Talksport
logoТайсон Фьюри
logoТурки Аль эш-Шейх
logoбокс
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Артур Бетербиев: «Может, Фьюри вернется. Он нужен боксу»
сегодня, 17:50
Турки Аль аш-Шейх хочет организовать бой Энтони Джошуа – Деонтей Уайлдер
3сегодня, 15:40
15 великих моментов в карьере Тайсона Фьюри
12вчера, 12:05
Рекомендуем
Главные новости
Умар Нурмагомедов: «Если Двалишвили хочет закрыть конфликт и протянет мне руку в клетке – мы его закроем»
5сегодня, 17:55
Артур Бетербиев: «Может, Фьюри вернется. Он нужен боксу»
сегодня, 17:50
Ислам Махачев: «Усмана скоро подпишут в UFC. У Хабиба впереди еще много нервных лет»
1сегодня, 16:06
Турки Аль аш-Шейх хочет организовать бой Энтони Джошуа – Деонтей Уайлдер
3сегодня, 15:40
Махачев перед боем с Царукяном отказался от участия в шоу на Sky Sport из-за плохого самочувствия
17сегодня, 15:27
Календарь боев в MMA и боксе в январе-2025
93сегодня, 12:53
Ислам Махачев: «Уланбеков не послушал Хабиба на тренировке, он сказал: «У меня есть семья. Если не будешь слушать, я могу уехать»
7сегодня, 12:36
Роберт Уиттакер: «Тяжело представить, как Махачев может проиграть Царукяну»
6сегодня, 11:23
Ислам Махачев: «Бойцы ММА – не самые лучшие люди, своим детям не буду себя в пример приводить»
5сегодня, 11:22
Царукян – о бое с Махачевым: «Будет один из лучших боев в истории легкого веса»
7сегодня, 10:33
Ко всем новостям
Последние новости
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября 2024, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября 2024, 20:42Игры
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
25 октября 2024, 01:55Киберспорт
Рекомендуем