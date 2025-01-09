Эдди Хирн: «Верю, что мы увидим бой Фьюри – Джошуа летом»

Эдди Хирн рассказал, когда может состояться бой Энтони Джошуа с Тайсоном Фьюри.

«Они не сбитые летчики. Фьюри провел два очень близких боя с Усиком. У Джошуа были отличные результаты, хотя он и провел плохой бой с Дюбуа, но оба парня все еще на относительном пике своих сил, и это масштабный бой. Я верю, что мы увидим его летом», – сказал промоутер Эдди Хирн .

Эдди Хирн: «Я не уверен, что кто-то сможет победить Усика»