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Эдди Хирн: «Верю, что мы увидим бой Фьюри – Джошуа летом»

Эдди Хирн рассказал, когда может состояться бой Энтони Джошуа с Тайсоном Фьюри.

«Они не сбитые летчики. Фьюри провел два очень близких боя с Усиком. У Джошуа были отличные результаты, хотя он и провел плохой бой с Дюбуа, но оба парня все еще на относительном пике своих сил, и это масштабный бой. Я верю, что мы увидим его летом», – сказал промоутер Эдди Хирн.

Эдди Хирн: «Я не уверен, что кто-то сможет победить Усика»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Chris Mannix
logoЭнтони Джошуа
logoТайсон Фьюри
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