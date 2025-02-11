Дерек Чисора: «Джошуа вернется для боя с Фьюри»

Дерек Чисора планирует провести последний бой в карьере.

«Мне нужно что-то большое. Считаю, я заслужил. Джошуа восстанавливается после поражения от Дюбуа, он еще не готов. Он вернется – но не для боя со мной, а для боя с Фьюри», – сказал Дерек Чисора.

Дерек Чисора 9 февраля победил Отто Валлина в своем 49-м бою в профессиональной карьере.

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