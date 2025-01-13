Джошуа – о поединке с Фьюри: «Я хочу оставить след и выйти из игры на мажорной ноте»

Энтони Джошуа объяснил, почему хочет драться с Тайсоном Фьюри.

«Это бой, который я хочу увидеть, потому что сам люблю бокс. Хочу, чтобы этот поединок состоялся. У меня не так много лет впереди, большая часть карьеры уже за спиной.

Я хочу сделать это и выйти из игры на мажорной ноте. Оставить след», – заявил экс-чемпион мира по боксу Энтони Джошуа .

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