Турки Аль аш-Шейх хочет организовать бой Энтони Джошуа – Деонтей Уайлдер
Турки Аль аш-Шейх рассказал, какой бой хочет организовать.
«Хочу увидеть бой Джошуа – Уайлдер. Если Тайсон Фьюри недоступен, то почему бы не Джошуа – Уайлдер?» – сказал глава Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх.
Тайсон Фьюри в 36 лет завершил карьеру.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Ring Magazine
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