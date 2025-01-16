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Турки Аль аш-Шейх хочет организовать бой Энтони Джошуа – Деонтей Уайлдер

Турки Аль аш-Шейх рассказал, какой бой хочет организовать.

«Хочу увидеть бой Джошуа – Уайлдер. Если Тайсон Фьюри недоступен, то почему бы не Джошуа – Уайлдер?» – сказал глава Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх.

Тайсон Фьюри в 36 лет завершил карьеру.

Фьюри завершил карьеру – уже в третий раз. А как же Джошуа?

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Ring Magazine
logoДеонтей Уайлдер
logoЭнтони Джошуа
logoТайсон Фьюри
logoбокс
logoТурки Аль эш-Шейх
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