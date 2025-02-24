Тренер Бетербиева Рэмси: «Не хотим жаловаться на судейское решение. Трилогия? Только Артур может ответить на этот вопрос»

Тренер Бетербиева отказался отвечать на вопрос о возможности трилогии с Биволом.

«Бой получился очень напряженным и близким. Мы не хотим жаловаться на судейское решение.

Трилогия? Только Артур может ответить на вопрос о третьем поединке», – сказал тренер Марк Рэмси.

Напомним, Дмитрий Бивол победил Артура Бетербиева в реванше решением большинства судей (114-114, 116-112, 115-113). В октябре победил Бетербиев судейским большинством.

В команде Бивола подтвердили, что трилогия с Бетербиевым – приоритетная цель

Тренер Бетербиева Скалли: «Думал, что мы победили Бивола. Очень близкий бой, он был закончен на равных»