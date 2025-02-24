Тренер Бетербиева Рэмси: «Не хотим жаловаться на судейское решение. Трилогия? Только Артур может ответить на этот вопрос»
Тренер Бетербиева отказался отвечать на вопрос о возможности трилогии с Биволом.
«Бой получился очень напряженным и близким. Мы не хотим жаловаться на судейское решение.
Трилогия? Только Артур может ответить на вопрос о третьем поединке», – сказал тренер Марк Рэмси.
Напомним, Дмитрий Бивол победил Артура Бетербиева в реванше решением большинства судей (114-114, 116-112, 115-113). В октябре победил Бетербиев судейским большинством.
В команде Бивола подтвердили, что трилогия с Бетербиевым – приоритетная цель
Тренер Бетербиева Скалли: «Думал, что мы победили Бивола. Очень близкий бой, он был закончен на равных»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости