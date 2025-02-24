Президент WBC Сулейман против трилогии Бивол – Бетербиев: «Бенавидес – обязательный претендент WBC, и он уже разрешил провести им два боя»

Президент WBC Сулейман против трилогии Бивол – Бетербиев.

«Это было сенсационное выступление Бивола . Отличный бой на высочайшем уровне техники и воли. Трилогия? Давид Бенавидес – обязательный претендент WBC, и он уже разрешил провести два боя между Биволом и Бетербиевым . А сейчас мы должны отметить потрясающий поединок и великолепный турнир!» – заявил президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман .

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