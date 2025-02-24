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Тренер Бетербиева Скалли: «Думал, что мы победили Бивола. Очень близкий бой, он был закончен на равных»

Тренер Бетербиева ожидал, что судьи отдадут победу Артуру в реванше с Биволом.

«Это был близкий бой. Перед седьмым раундом я думал, что мы ведем. Думал, что мы диктуем ход событий, а план игры работает идеально. В седьмом или восьмом раунде Артур сбавил обороты, чтобы отдохнуть, и это придало Биволу уверенности. Дмитрий начал работать лучше в этот момент. Он продолжал идти, а затем мы закончили бой на равных. Это был близкий поединок. Он был похож на прошлый бой. Очень близкий.

Да, после гонга думал, что бой закончился в пользу Артура. Полагал, что мы выиграем решением. Мне нужно посмотреть поединок еще раз, но это была моя первая мысль. Я думал, что мы победили.

Бивол убегал? Были периоды, когда он много двигался. Особенно в первой половине, когда я думал, что он сдается. Я подумал, он принял, что не сможет победить Артура. Это было немного странно. Потом, как я уже сказал, Артур отдал раунд, и я думаю, это придало Дмитрию уверенности», – заявил тренер Бетербиева Джон Скалли.

Напомним, Дмитрий Бивол победил Артура Бетербиева в реванше решением большинства судей (114-114, 116-112, 115-113). В октябре победил Бетербиев судейским большинством.

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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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Бивол - Бетербиев
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