В команде Бивола подтвердили, что трилогия с Бетербиевым – приоритетная цель

Дмитрий Бивол намерен провести третий бой с Артуром Бетербиевым.

«Третий бой – приоритет. Это важно и для человеческих отношений и для уважения, поскольку Артур согласился на реванш. Было бы правильным согласиться на третий бой», – подтвердили в команде абсолютного чемпиона мира по боксу Дмитрия Бивола .

Напомним, Бивол победил Артура Бетербиева в реванше решением большинства судей (114-114, 116-112, 115-113). В октябре победил Бетербиев судейским большинством.

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