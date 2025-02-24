В команде Бивола подтвердили, что трилогия с Бетербиевым – приоритетная цель
Дмитрий Бивол намерен провести третий бой с Артуром Бетербиевым.
«Третий бой – приоритет. Это важно и для человеческих отношений и для уважения, поскольку Артур согласился на реванш. Было бы правильным согласиться на третий бой», – подтвердили в команде абсолютного чемпиона мира по боксу Дмитрия Бивола.
Напомним, Бивол победил Артура Бетербиева в реванше решением большинства судей (114-114, 116-112, 115-113). В октябре победил Бетербиев судейским большинством.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
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