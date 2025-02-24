Валуев – о реванше Бивола и Бетербиева: «Респект обоим. Достойнейший бой»
«Достойнейший бой. И, мне кажется, Дмитрий был полностью к нему готов. Он не оставил сомнений и полутонов. Надо поблагодарить организаторов за то, что своевременно дали возможность расставить бойцам все точки над «i». Теперь ни у кого нет сомнений, хотя организаторы и ради справедливости могут устроить третью встречу.
Бивол полностью разобрался с собой и ему ничего не мешало. Оба боксера проявили себя с лучшей стороны и сделали все для достижения победы. Респект обоим. История российской абсолютки в мире профессионального бокса пополнилась третьим заслуженным именем. И это уже славная, во всех отношениях, история», – заявил экс-чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев.
Напомним, Дмитрий Бивол победил Артура Бетербиева в реванше решением большинства судей (114-114, 116-112, 115-113). В октябре победил Бетербиев судейским большинством.
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