Валуев – о реванше Бивола и Бетербиева: «Респект обоим. Достойнейший бой»

Николай Валуев прокомментировал результат реванша Бивола и Бетербиева.

«Достойнейший бой. И, мне кажется, Дмитрий был полностью к нему готов. Он не оставил сомнений и полутонов. Надо поблагодарить организаторов за то, что своевременно дали возможность расставить бойцам все точки над «i». Теперь ни у кого нет сомнений, хотя организаторы и ради справедливости могут устроить третью встречу.

Бивол полностью разобрался с собой и ему ничего не мешало. Оба боксера проявили себя с лучшей стороны и сделали все для достижения победы. Респект обоим. История российской абсолютки в мире профессионального бокса пополнилась третьим заслуженным именем. И это уже славная, во всех отношениях, история», – заявил экс-чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев .

Напомним, Дмитрий Бивол победил Артура Бетербиева в реванше решением большинства судей (114-114, 116-112, 115-113). В октябре победил Бетербиев судейским большинством.

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