Штырков поддержал идею трилогии Бивол – Бетербиев: «Я за третий бой. В таких историях просто необходимы окончательная точка и решение»
Иван Штырков поддержал идею трилогии Бивола и Бетербиева.
«Подобный бокс будет радовать фанатов всегда. В таких историях окончательная точка и окончательное решение просто необходимо. Я за третий бой», – сказал боец MMA Иван Штырков.
Напомним, Дмитрий Бивол победил Артура Бетербиева в реванше решением большинства судей (114-114, 116-112, 115-113). В октябре победил Бетербиев судейским большинством.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Чемпионат»
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