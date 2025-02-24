Дмитрий Бивол: «Хочу драться за пояса, это мое главное желание. Бой за титулы Канело? Звучит отлично»
«Да, я мог бы подняться в крузервейт. Также могу спуститься во второй средний вес. Хотя теперь я немного больше, поэтому не хочу сильно давить на свое тело.
Не знаю, что сейчас происходит в суперсреднем весе. Все пояса у Канело? Это тоже вариант. Я хочу драться за пояса, это мое главное желание. Хочу драться за наследие. Важно, чтобы была польза от боя. Речь не о деньгах, а о том, чтобы меня запомнили в истории бокса.
Да, у меня уже есть заслуги. Но они могут быть забыты к концу года. В боксе нужно поддерживать активность. Чем дольше, тем лучше.
Бой за титулы Канело? Звучит отлично», – заявил абсолютный чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол.
Бивол – о следующем сопернике: «Канело, Бетербиев, Бенавидес. Еще есть Смит. Турки спрашивал о переходе в крузервейт»
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