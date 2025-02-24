Дмитрий Бивол: «Хочу драться за пояса, это мое главное желание. Бой за титулы Канело? Звучит отлично»

Дмитрий Бивол рассматривает смену дивизиона ради титульных боев.

«Да, я мог бы подняться в крузервейт. Также могу спуститься во второй средний вес. Хотя теперь я немного больше, поэтому не хочу сильно давить на свое тело.

Не знаю, что сейчас происходит в суперсреднем весе. Все пояса у Канело ? Это тоже вариант. Я хочу драться за пояса, это мое главное желание. Хочу драться за наследие. Важно, чтобы была польза от боя. Речь не о деньгах, а о том, чтобы меня запомнили в истории бокса.

Да, у меня уже есть заслуги. Но они могут быть забыты к концу года. В боксе нужно поддерживать активность. Чем дольше, тем лучше.

Бой за титулы Канело? Звучит отлично», – заявил абсолютный чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол .

Бивол – о следующем сопернике: «Канело, Бетербиев, Бенавидес. Еще есть Смит. Турки спрашивал о переходе в крузервейт»

Канело: «Готов к реваншу с Биволом. Будем обсуждать»