Бивол – о следующем сопернике: «Канело, Бетербиев, Бенавидес. Еще есть Смит. Турки спрашивал о переходе в крузервейт»

Дмитрий Бивол перечислил потенциальных соперников.

«Помимо Канело , Артура Бетербиева и Давида Бенавидеса , я бы еще упомянул Каллума Смита . Он сказал, что тоже претендует на пояса. Турки Аль эш-Шейх спрашивал меня о потенциальном поединке в крузервейте. Такой вариант тоже есть.

Но сегодня я вообще не хочу думать о боксе. Дело в том, что я не строил планы до реванша с Бетербиевым. Жил только этим боем. Нужно отдохнуть и со всеми поговорить. Посмотреть, что хотят люди», – заявил абсолютный чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол .

Напомним, Бивол победил Артура Бетербиева в реванше решением большинства судей (114-114, 116-112, 115-113). В октябре победил Бетербиев судейским большинством.

На счету 34-летнего Бивола 24 победы (12 нокаутом) и одно поражение.

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