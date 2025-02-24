Хирн – о P4P: «Отдадим первое место Усику, это отличный боксер. Для меня Бивол – второй номер в мире»
«Сейчас этот парень сидит здесь со всеми этими поясами. Король полутяжелого веса. И мы должны помнить, что Бивол победил Сауля Альвареса, который был лучшим боксером вне зависимости от весовой категории. Сейчас Дмитрий победил абсолютного чемпиона мира, который входил в топ-5 P4P.
Для меня это аргумент в пользу того, чтобы назвать Бивола лучшим боксером P4P. Мы, конечно, отдадим первое место Александру Усику, это отличный боксер. Для меня Бивол – второй номер в мире. Он показал одно из лучших выступлений, которое я когда-либо видел», – сказал промоутер Эдди Хирн на пресс-конференции после боя Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола.
Хирн − о победе Бивола: «Так горжусь Дмитрием. Лучший перформанс, что я видел»
Бетербиев и Хирн устроили небольшую перепалку на пресс-конференции: «Эдди, ты находишь мне соперников, а я их бью»
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