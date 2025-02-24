  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Хирн – о P4P: «Отдадим первое место Усику, это отличный боксер. Для меня Бивол – второй номер в мире»
2

Хирн – о P4P: «Отдадим первое место Усику, это отличный боксер. Для меня Бивол – второй номер в мире»

Эдди Хирн поставил Усика выше Бивола в рейтинге P4P.

«Сейчас этот парень сидит здесь со всеми этими поясами. Король полутяжелого веса. И мы должны помнить, что Бивол победил Сауля Альвареса, который был лучшим боксером вне зависимости от весовой категории. Сейчас Дмитрий победил абсолютного чемпиона мира, который входил в топ-5 P4P.

Для меня это аргумент в пользу того, чтобы назвать Бивола лучшим боксером P4P. Мы, конечно, отдадим первое место Александру Усику, это отличный боксер. Для меня Бивол – второй номер в мире. Он показал одно из лучших выступлений, которое я когда-либо видел», – сказал промоутер Эдди Хирн на пресс-конференции после боя Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола.

Хирн − о победе Бивола: «Так горжусь Дмитрием. Лучший перформанс, что я видел»

Бетербиев и Хирн устроили небольшую перепалку на пресс-конференции: «Эдди, ты находишь мне соперников, а я их бью»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер The Sun
logoЭдди Хирн
logoАлександр Усик
logoбокс
logoДмитрий Бивол
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Усик покинул арену в Эр-Рияде перед боем Бетербиева и Бивола
5822 февраля, 23:08Фото
Усик посетил вечер бокса в Эр-Рияде и вручил Кабайелу пояс WBC после победы над Чжилеем
122 февраля, 19:13Фото
Турки Аль эш-Шейх считает Усика лучшим боксером современности. Бивол и Бетербиев – в топ-8
210 февраля, 14:03
Главные новости
Порье – о Топурии: «Я бы сразу дал ему титульник в легком весе»
3сегодня, 12:00
Пимблетт считает ошибкой переход Топурии в легкий вес: «Он карлик. Это решение станет закатом его карьеры»
8сегодня, 11:51
Дастин Порье: «Скорее всего, подерусь в июле или августе. Уйти на пенсию там, где все началось, в Луизиане, было бы невероятно»
сегодня, 11:43
Деметриус Джонсон: «Хотел бы, чтобы Сехудо ушел на пенсию. У него нет причин драться»
1сегодня, 11:37
Катмен Бивола Лучников: «Думаю, будет трилогия с Бетербиевым. Но все зависит от политической воли руководства Саудовской Аравии»
сегодня, 10:10
Тренер Бивола Кириллов: «Если состоится еще один бой, Дима нокаутирует Бетербиева, но нужно выложиться на 100%»
10сегодня, 09:49
Поединок Дэна Хукера и Джастина Гейджи на UFC 313 отменен (Home of Fight)
9сегодня, 09:09
Календарь боев в MMA и боксе в феврале-2025
95сегодня, 09:00
Смит хочет бой с Биволом: «Я временный чемпион мира, что ставит меня на следующее место в очереди на титульный бой»
сегодня, 08:43
Бриедис поздравил Бивола с победой над Бетербиевым: «Дима, похоже, ты обрадовал практически всю планету! Даже те, кто не следит за боксом, вдруг почувствовали, что в мире что-то хорошее случилось»
1сегодня, 08:20
Ко всем новостям
Последние новости
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября 2024, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября 2024, 20:42Игры