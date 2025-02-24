Эдди Хирн: «После пятого раунда Бетербиев превратился в поезд. Казалось, что ничто не остановит его. Но то, что мы увидели потом – возможно, лучшее боксерское выступление в моей жизни»
«Не могу поверить, что Бивол выиграл этот бой, вспоминая первые пять раундов. Я думал, что Дмитрий взял два первых отрезка, а затем Бетербиев превратился в настоящий поезд. Казалось, что ничто не остановит его, никто не ослабит это давление. И то, что мы увидели там – возможно, лучшее боксерское выступление в моей жизни.
Это было невероятно. Молодым бойцам нужно увидеть, как Бивол бил по корпусу, менялся от раунда к раунду, как работал угол. Это было идеальное выступление. Дмитрий исполнил мечту. Это наш первый абсолют среди мужчин. Я чувствовал, что он заслужил победу еще в первом бою. Но теперь нет никаких споров, даже несмотря на попытку одного судьи ограбить нас», – заявил промоутер Эдди Хирн.
Напомним, Дмитрий Бивол победил Артура Бетербиева в реванше решением большинства судей (114-114, 116-112, 115-113). В октябре победил Бетербиев судейским большинством.
Хирн – о P4P: «Отдадим первое место Усику, это отличный боксер. Для меня Бивол – второй номер в мире»
Бивол – о следующем сопернике: «Канело, Бетербиев, Бенавидес. Еще есть Смит. Турки спрашивал о переходе в крузервейт»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий