Эдди Хирн: «После пятого раунда Бетербиев превратился в поезд. Казалось, что ничто не остановит его. Но то, что мы увидели потом – возможно, лучшее боксерское выступление в моей жизни»

Эдди Хирн восхищен выступлением Дмитрия Бивола в бою с Артуром Бетербиевым.

«Не могу поверить, что Бивол выиграл этот бой, вспоминая первые пять раундов. Я думал, что Дмитрий взял два первых отрезка, а затем Бетербиев превратился в настоящий поезд. Казалось, что ничто не остановит его, никто не ослабит это давление. И то, что мы увидели там – возможно, лучшее боксерское выступление в моей жизни.

Это было невероятно. Молодым бойцам нужно увидеть, как Бивол бил по корпусу, менялся от раунда к раунду, как работал угол. Это было идеальное выступление. Дмитрий исполнил мечту. Это наш первый абсолют среди мужчин. Я чувствовал, что он заслужил победу еще в первом бою. Но теперь нет никаких споров, даже несмотря на попытку одного судьи ограбить нас», – заявил промоутер Эдди Хирн .

Напомним, Дмитрий Бивол победил Артура Бетербиева в реванше решением большинства судей (114-114, 116-112, 115-113). В октябре победил Бетербиев судейским большинством.

Хирн – о P4P: «Отдадим первое место Усику, это отличный боксер. Для меня Бивол – второй номер в мире»

Бивол – о следующем сопернике: «Канело, Бетербиев, Бенавидес. Еще есть Смит. Турки спрашивал о переходе в крузервейт»