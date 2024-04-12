Канело – о реванше с Биволом: «Почему нет? Я бы очень хотел провести этот бой»

Сауль Альварес высказался о возможном реванше с Дмитрием Биволом.

«Всегда есть возможность организовать реванш с . Почему нет? Я бы очень хотел провести этот бой. Сейчас я сфокусирован на предстоящем поединке с Хайме Мунгуйей.

Все нужно делать поэтапно – шаг за шагом. Но если для меня есть интересный вариант в полутяжелом весе, почему бы и нет?» – сказал абсолютный чемпион мира по боксу .

Поединок между Альваресом и Биволом состоялся в мае-2022. Дмитрий победил единогласным решением судей.

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