Канело – о реванше с Биволом: «Почему нет? Я бы очень хотел провести этот бой»

Теги Сауль Альварес Дмитрий Бивол бокс Канело Альварес - Дмитрий Бивол Бокс/MMA/UFC

Сауль Альварес высказался о возможном реванше с Дмитрием Биволом.

«Всегда есть возможность организовать реванш с Биволом. Почему нет? Я бы очень хотел провести этот бой. Сейчас я сфокусирован на предстоящем поединке с Хайме Мунгуйей.

Все нужно делать поэтапно – шаг за шагом. Но если для меня есть интересный вариант в полутяжелом весе, почему бы и нет?» – сказал абсолютный чемпион мира по боксу Сауль Альварес.

Поединок между Альваресом и Биволом состоялся в мае-2022. Дмитрий победил единогласным решением судей.

Канело бегает от серьезных соперников, а его величие переоценивают. Он и близко не Мейвезер

Сауль Альварес: «150-200 миллионов долларов – это единственная причина, по которой я бы дрался с Бенавидесом»

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Ты бы очень хотел, но только если Бивол выйдет без рук.
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