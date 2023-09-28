Тренер Бивола отреагировал на слова Канело: «Если ты считаешь себя лучше, выходи на реванш»

Теги Сауль Альварес Дмитрий Бивол бокс Канело Альварес - Дмитрий Бивол Бокс/MMA/UFC

Тренер Бивола призвал Сауля Альвареса активировать пункт о реванше с Дмитрием.

«Читал интервью Канело. Его слова вызывают только улыбку. Не знаю, что им двигало во время этих заявлений…

Ну, если ты считаешь, что был не очень хорошо готов и считаешь себя лучшим, ну, выходи тогда на реванш. Подготовься, проведи второй бой, реваншируйся…

Времени-то у него было предостаточно. А он выбрал других более проходных соперников. Даже переговоров о реванше не было.

Никто ни о чем не говорил, ничего не предлагали. Ну надо доказывать на ринге, а эти слова… Несерьезно», – сказал тренер Дмитрия Бивола Геннадий Машьянов.

Напомним, в мае 2022 года Дмитрий Бивол победил Сауля Альвареса единогласным решением судей и защитил титул WBA в полутяжелом весе.

Канело отрицает спад в карьере: «Так считают глупцы. У меня были травмы»

Канело – о поражении Биволу: «Я был травмирован и не должен был драться. Это глубоко повлияло на меня. Я просто лучше его»

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