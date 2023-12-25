Алексей Тищенко: «Сомневаюсь, что Канело согласится на второй поединок с Биволом»
Алексей Тищенко считает, что Канело не согласится на реванш с Дмитрием Биволом.
«Я бы посмотрел еще раз на бой Бивола с Канело. Мне было бы интересно. Но я очень сомневаюсь, что Альварес согласится и попробует еще раз рискнуть подраться с Димой», – сказал двукратный победитель Олимпийских игр Алексей Тищенко.
Поединок Бивола и Альвареса состоялся в мае-2022 и завершился победой россиянина единогласным решением судей.
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