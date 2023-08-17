Канело не планирует проводить реванш с Биволом в ближайшем будущем (ТАСС)
Канело не планирует проводить реванш с Дмитрием Биволом в ближайшее время.
«В ближайшем будущем этот бой не состоится. Мы пытались организовать этот поединок, но Бивол начал ставить дополнительные условия», – заявил ТАСС представитель Сауля Альвареса.
Напомним, что первый бой между Биволом и Канело состоялся в мае-2022. Россиянин победил единогласным решением судей.
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