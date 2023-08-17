Канело не планирует проводить реванш с Биволом в ближайшем будущем (ТАСС)

Теги Сауль Альварес Дмитрий Бивол бокс ТАСС Канело Альварес - Дмитрий Бивол Бокс/MMA/UFC

Канело не планирует проводить реванш с Дмитрием Биволом в ближайшее время.

«В ближайшем будущем этот бой не состоится. Мы пытались организовать этот поединок, но Бивол начал ставить дополнительные условия», – заявил ТАСС представитель Сауля Альвареса.

Напомним, что первый бой между Биволом и Канело состоялся в мае-2022. Россиянин победил единогласным решением судей.

Дмитрий Бивол: «Канело не хочет драться. Я тоже могу сказать: «Хочу бой с Фьюри на Марсе. Устроим?»

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2 комментария

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Виталий Попов
все верно Дима делает
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Вадим Сидоров
Этот бой Канело не нужен. Ещё одно поражение от Бивола - большой удар по его суперзвёздной репутации.
Проще съехать с этой темы и попробовать что-нибудь замутить с Бенавидесом
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