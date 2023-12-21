Бивол – о реванше с Альваресом: «По Канело вопрос закрыт»

Дмитрий Бивол заявил, что реванш с Саулем Альваресом не состоится.

«По Канело вопрос закрыт. В ближайшем светлом будущем я не вижу, что наш реванш может состояться», – сказал чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол.

Напомним, в мае-2022 Бивол победил в поединке за титул WBA единогласным решением судей.

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