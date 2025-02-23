Сехудо – о поражении Ядуну: ««Я ничего не вижу левым глазом. Хотел продолжить и попробовал, но просто принимал бы урон. Хочу реванш»
Генри Сехудо принял предложение Суна Ядуна о реванше.
«Я ничего не вижу левым глазом. Правый в порядке. Я не видел удар Ядуна. Хотел продолжить и попробовал, но я просто принимал бы урон.
Сун предлагает реванш? Да, конечно, я хочу этого», – заявил экс-чемпион UFC Генри Сехудо.
Напомним, Ядун победил Сехудо техническим решением. Генри отказался продолжать бой после случайного тычка в глаз в четвертом раунде.
Сехудо – судье после тычка в глаз: «Я не могу, черт возьми, видеть. Ничего нет, мир теперь в 2D. Все черное»
Сун Ядун: «Нужен реванш с Сехудо. Если Уайт не хочет, то предпочту О’Мэлли»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC Eurasia
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