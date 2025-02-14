Сехудо хочет взять реванш у Мераба: «Он − настоящий боец, но мне нужна расплата»

Генри Сехудо намерен взять реванш у Мераба Двалишвили.

«Реванш с Мерабом? 100%, да, черт возьми. Лучшее − победа, но еще лучше, когда победа становится расплатой. Реванш.

Так что, помимо того, что ты победил, ты себе многое доказываешь. У меня так было с Джонсоном: первый бой я проиграл за три минуты, а потом я вернулся и победил», − сказал бывший двойной чемпион UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо , проигравший Мерабу Двалишвили единогласным решением судей.

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