UFC Fight Night 252: Сехудо проиграл Ядуну, Эрнандес победил Аллена и другие бои
В Сиэтле (Вашингтон) в ночь на 23 февраля прошел турнир UFC Fight Night 252, в главном событии которого Генри Сехудо (16-4) проиграл Суну Ядуну (21-8-1) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27).
Другие бои турнира:
Брендан Аллен (24-7) проиграл Энтони Эрнандесу (14-2) единогласным решением судей (трижды 29-28);
Роб Фонт (22-8) победил Джина Матсумото (16-1) раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28);
Мелсик Багдасарян (8-3) проиграл Джину Силве (15-2) техническим нокаутом в первом раунде;
Алонзо Менфилд (16-5) победил Джулиуса Уокера (6-1) раздельным решением судей (29-28, 30-27, 28-29).
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