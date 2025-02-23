Сехудо – рефери после тычка в глаз: «Я не могу, черт возьми, видеть. Ничего нет, мир теперь в 2D. Все черное»

Генри Сехудо временно потерял зрение после тычка в глаз со стороны Суна Ядуна.

«Я не могу, черт возьми, видеть. Ничего нет, мир теперь в 2D. Все черное», – сказал экс-чемпион UFC Генри Сехудо в углу октагона после случайного тычка в глаз со стороны Суна Ядуна .

Напомним, Ядун победил Сехудо техническим решением. Генри отказался продолжать бой после случайного тычка в глаз в четвертом раунде.

Сун Ядун: «Нужен реванш с Сехудо. Если Уайт не хочет, то предпочту О’Мэлли»

UFC Fight Night 252: Сехудо проиграл Ядуну, Эрнандес победил Аллена и другие бои