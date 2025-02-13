Сехудо считает, что дю Плесси победит Чимаева: «Не думаю, что Дрикуса легко засабмитить»
Генри Сехудо высказался о бое между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым.
«Мне кажется, что Дрикус побьет Хамзата Чимаева. Не думаю, что дю Плесси легко засабмитить.
Дрикус очень силен, его кондиции, ребята… За его последний бой хочется включить дю Плесси в топ-3 самых выносливых бойцов в истории UFC.
Этот парень готов и он будет проблемой для любого в 84 кг. С нетерпением жду боя против Хамзата. Если он победит его, то ему нужно подниматься к Перейре или Анкалаеву», − сказал бывший двойной чемпион UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо.
Белал объяснил, как победит дю Плесси: «Из-за отчаяния он отдаст мне шею, а я его усыплю»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: подкаст Генри Сехудо и Камару Усмана
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