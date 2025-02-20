Умар Нурмагомедов сходил на матч «Реала» и «Сити», встретившись с Рюдигером, Анчелотти, Мбаппе и Модричем

Умар Нурмагомедов сходил на матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити».

«Прекрасный матч, поздравляю «Реал Мадрид». Тони, спасибо тебе, брат. Ты лучший. Отдельная благодарность старшему брату Хабибу », − подписал фотографии с Антонио Рюдигером, Карло Анчелотти, Лукой Модричем и Килианом Мбаппе боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов.

19 февраля «Реал» победил «Манчестер Сити» со счетом 3:1 и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, где сыграет с «Атлетико Мадрид» или леверкузенским «Байером».

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