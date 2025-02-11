Умар Нурмагомедов: «Вернусь через шесть месяцев»

Умар Нурмагомедов выбыл на полгода.

«Рука уже вот настолько сжимается, уже могу сжимать кулак. Можно будет бить через четыре месяца. Скорее всего, вернусь через шесть», – сказал Умар Нурмагомедов .

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