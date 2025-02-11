Умар Нурмагомедов: «Вернусь через шесть месяцев»
Умар Нурмагомедов выбыл на полгода.
«Рука уже вот настолько сжимается, уже могу сжимать кулак. Можно будет бить через четыре месяца. Скорее всего, вернусь через шесть», – сказал Умар Нурмагомедов.
Умар показал рентген: ему поставили пластину на пястную кость левой руки
Умар отстранен на 180 дней после боя с Мерабом из-за перелома руки
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: RED CORNER MMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем