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Хукер – о поединке с Гейджи: «Если его рука будет поднята, то меня унесут на носилках и увезут в больницу. Я смирился с тем, что так закончится эта ночь»

Дэн Хукер пообещал жесткий бой с Джастином Гейджи.

«Если его рука будет поднята, то меня унесут на носилках сразу в заднюю дверь машины скорой помощи и увезут в больницу. Я смирился с тем, что так закончится эта ночь», – сказал боец UFC Дэн Хукер.

Напомним, Джастин Гейджи и Дэн Хукер проведут бой на UFC 313 8 марта.

Опубликован официальный постер UFC 313: Перейра − Анкалаев, Гейджи − Хукер

Хукер – о решении UFC сделать бой с Гейджи пятираундовым: «Думаю, они хотят увидеть, как кто-то умирает»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Championship Rounds
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