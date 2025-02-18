Хукер – о поединке с Гейджи: «Если его рука будет поднята, то меня унесут на носилках и увезут в больницу. Я смирился с тем, что так закончится эта ночь»
Дэн Хукер пообещал жесткий бой с Джастином Гейджи.
«Если его рука будет поднята, то меня унесут на носилках сразу в заднюю дверь машины скорой помощи и увезут в больницу. Я смирился с тем, что так закончится эта ночь», – сказал боец UFC Дэн Хукер.
Напомним, Джастин Гейджи и Дэн Хукер проведут бой на UFC 313 8 марта.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Championship Rounds
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