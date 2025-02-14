Топурия − о реванше с Волкановски: «Алекс − чертов зверь, нельзя его недооценивать, но я уверен, что нокаутирую его»

Илия Топурия ответил на вопрос о возможном реванше с Алексом Волкановски.

«В реванше, я уверен, снова нокаутирую Алекса или засабмичу. Я сделаю то же, что сделал в первый раз.

Но с этим парнем нельзя шутить, это гребанная легенда. Единственное, что он умеет делать, − драться. Так что нельзя недооценивать его, он чертов зверь», − сказал чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия , который в феврале-2024 нокаутировал Алекса Волкановски .

Топурия − о бое с Махачевым: «Ислам − великий чемпион, настоящий зверь. Мне не нравится драться, когда я на 100% уверен в победе»

Топурия − о дагестанских бойцах: «Если не дать им доминировать в бою, то они всегда проигрывают»