Топурия − о реванше с Волкановски: «Алекс − чертов зверь, нельзя его недооценивать, но я уверен, что нокаутирую его»
Илия Топурия ответил на вопрос о возможном реванше с Алексом Волкановски.
«В реванше, я уверен, снова нокаутирую Алекса или засабмичу. Я сделаю то же, что сделал в первый раз.
Но с этим парнем нельзя шутить, это гребанная легенда. Единственное, что он умеет делать, − драться. Так что нельзя недооценивать его, он чертов зверь», − сказал чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия, который в феврале-2024 нокаутировал Алекса Волкановски.
Топурия − о бое с Махачевым: «Ислам − великий чемпион, настоящий зверь. Мне не нравится драться, когда я на 100% уверен в победе»
Топурия − о дагестанских бойцах: «Если не дать им доминировать в бою, то они всегда проигрывают»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Full Send Podcast
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