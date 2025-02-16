Стерлинг потренировался с Волкановски: «Замечательный опыт работы с чемпионом»

Алджамейн Стерлинг провел спарринг с Александром Волкановски.

«Просто замечательный опыт работы с чемпионом и классным чуваком по тренировочному лагерю», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Алджамейн Стерлинг .

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