Стерлинг потренировался с Волкановски: «Замечательный опыт работы с чемпионом»
Алджамейн Стерлинг провел спарринг с Александром Волкановски.
«Просто замечательный опыт работы с чемпионом и классным чуваком по тренировочному лагерю», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Алджамейн Стерлинг.
Мераб Двалишвили: «У меня не было спарринг-партнеров, кроме Стерлинга. Я сильно вырос с момента дебюта в UFC»
Евлоев хочет драться с Волкановски: «Алекс все еще силен, это большое имя»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Алджамейна Стерлинга
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем