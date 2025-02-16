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Стерлинг потренировался с Волкановски: «Замечательный опыт работы с чемпионом»

Алджамейн Стерлинг провел спарринг с Александром Волкановски.

«Просто замечательный опыт работы с чемпионом и классным чуваком по тренировочному лагерю», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Алджамейн Стерлинг.

Мераб Двалишвили: «У меня не было спарринг-партнеров, кроме Стерлинга. Я сильно вырос с момента дебюта в UFC»

Евлоев хочет драться с Волкановски: «Алекс все еще силен, это большое имя»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Алджамейна Стерлинга
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