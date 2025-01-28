Дэн Хукер: «Команда Хабиба ошиблась. Видели, как дагестанцы берут микрофон и говорят, что дошли до предела? Усман очеловечил себя»

Дэн Хукер считает, что Усман Нурмагомедов ошибся после боя с Полом Хьюзом.

«Миф больше, чем человек... Я чувствую, что команда Хабиба ошиблась... Вы когда-нибудь видели, как один из дагестанских парней берет микрофон и говорит, что они устали, пострадали и дошли до абсолютного предела?

Усман Нурмагомедов очеловечил себя. Похоже, они ошиблись», – считает боец UFC Дэн Хукер .

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