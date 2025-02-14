Евлоев хочет драться с Волкановски: «Алекс все еще силен, это большое имя»

Мовсар Евлоев вызвал Алекса Волкановски на бой.

«Алекс − все еще большое имя. Думаю, он уже не на пике, но он все еще силен. Возможно, когда я выиграю у него, у них не останется вариантов не дать мне титульник.

Именно поэтому я вызвал Алекса на бой. Я могу приехать к нему домой в Австралию и подраться с ним. Не так важно, когда, где и с кем. Просто дайте мне титульник», − сказал полулегковес UFC Мовсар Евлоев .

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