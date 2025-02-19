Тренер Стрикленда назвал ошибкой публичную критику Шона: «Я хотел его мотивировать»
Эрик Никсик заявил, что ошибся, расритиковав Шона Стрикленда публично.
«Согласен, Мэтт. Оглядываясь назад, я понимаю, что совершил ошибку. Моим истинным намерением была попытка мотивировать Стрикленда публично. Это просчет с моей стороны», − написал в соцсетях тренер зала Xtreme Couture Эрик Никсик под постом экс-бойца UFC Мэтта Брауна, раскритиковавшего Никсика за слова о Шоне Стрикленде.
Тренер Стрикленда намекнул на уход от Шона: «Я хочу тренировать чемпионов мира. Если это просто работа, то пусть даст нам знать»
Стрикленд допустил смену тренера: «Эрик Никсик был и остается моим другом, но, скорее всего, его больше не будет в моем углу»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Мэтта Брауна
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