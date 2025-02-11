Белал Мухаммад: «Стрикленд много говорит, но дерется как испуганный ребенок»
Белал Мухаммад раскритиковал Шона Стрикленда.
«Стрикленд много говорит, но не подкрепляет слова делом, дерется как испуганный ребенок. Маленький испуганный мальчик, у которого не хватает смелости встать и драться.
И теперь он скажет: «У меня стафилококк». Мне платят много денег, и у меня тоже был стафилококк в реванше с Эдвардсом, но я все равно дрался, поскольку обязан устроить шоу», – сказал Белал Мухаммад.
«Я люблю страдания. За ними – лучший день». Стрикленду сломали нос в шести местах, но он все равно счастлив
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Fighting
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