Белал Мухаммад: «Стрикленд много говорит, но дерется как испуганный ребенок»

Белал Мухаммад раскритиковал Шона Стрикленда.

«Стрикленд много говорит, но не подкрепляет слова делом, дерется как испуганный ребенок. Маленький испуганный мальчик, у которого не хватает смелости встать и драться.

И теперь он скажет: «У меня стафилококк». Мне платят много денег, и у меня тоже был стафилококк в реванше с Эдвардсом, но я все равно дрался, поскольку обязан устроить шоу», – сказал Белал Мухаммад .

«Я люблю страдания. За ними – лучший день». Стрикленду сломали нос в шести местах, но он все равно счастлив