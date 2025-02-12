Тренер Никсик − о Перейре в углу Стрикленда: «Он несколько раз смотрел на меня с мыслью: «Что, черт возьми, происходит с Шоном?»

Эрик Никсик рассказал о работе в углу с Алексом Перейрой.

«Алекс чертовски устрашающий. Он несколько раз наклонялся ко мне и смотрел с мыслью: «Что, черт возьми, происходит с Шоном?»

А я ему будто отвечал: «Чувак, нам нужно что-то вытащить из него». Алекс был спокоен и дал много ценных советов. Было честью поработать с ним в углу», − сказал тренер средневеса UFC Шона Стрикленда Эрик Никсик.

Шон Стрикленд проиграл единогласным решением судей Дрикусу дю Плесси на UFC 312.

Тренер Стрикленда намекнул на уход от Шона: «Я хочу тренировать чемпионов мира. Если это просто работа, то пусть даст нам знать»