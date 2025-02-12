Джонсон раскритиковал Стрикленда: «Чтобы стать лучше, ему нужно проглотить эго и освоить новые инструменты, кроме джебов и типов»

Деметриус Джонсон призвал Шона Стрикленда изменить бойцовский стиль.

«Знаю, что меня называют хейтером Шона Стрикленда , но это не так. Говорю то, что есть. У Шона Стрикленда есть стиль, от которого он может отказаться.

Проигрывает или выигрывает он пятираундовый бой, он не отступает от стиля с его прекрасными джебами и типами. Он всегда дрался так.

Чтобы стать лучше в этом виде спорта, нужно найти время, а еще проглотить гордость и эго, поставив себя в ситуацию, когда он будет вынужден развиваться, становиться лучше и осваивать новые инструменты.

Только так ты сможешь вырасти в этой игре. В противном случае более молодые соперники, которые тратят время на развитие, будут побеждать тебя», − сказал бывший чемпион UFC Деметриус Джонсон .

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