Тренер Стрикленда намекнул на уход от Шона: «Я хочу тренировать чемпионов мира. Если это просто работа, то пусть даст нам знать»
Эрик Никсик намекнул на готовность прекратить работу с Шоном Стриклендом.
«В этом спорте есть люди, которые никогда не реализуют свой потенциал. Возможность подраться за титул − достаточная мотивация поднять нас с дивана.
По-моему, мы не выступили. Это вина всей команды: моя, тренеров и Шона. Стрикленду нужно подумать, чего он хочет от этого спорта.
Если это просто работа, то здорово, пусть даст нам знать. Я хочу тренировать чемпионов мира, у меня другие мотивы.
Просто выйти и не ответить за слова на деле − меня это не вдохновляет», − сказал тренер зала Xtreme Couture Эрик Никсик.
Напомним, что 9 февраля Шон Стрикленд проиграл Дрикусу дю Плесси единогласным решением судей.
«Я люблю страдания. За ними – лучший день». Стрикленду сломали нос в шести местах, но он все равно счастлив
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: шоу Ариэля Хельвани
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