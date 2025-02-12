Тренер Стрикленда намекнул на уход от Шона: «Я хочу тренировать чемпионов мира. Если это просто работа, то пусть даст нам знать»

Эрик Никсик намекнул на готовность прекратить работу с Шоном Стриклендом.

«В этом спорте есть люди, которые никогда не реализуют свой потенциал. Возможность подраться за титул − достаточная мотивация поднять нас с дивана.

По-моему, мы не выступили. Это вина всей команды: моя, тренеров и Шона. Стрикленду нужно подумать, чего он хочет от этого спорта.

Если это просто работа, то здорово, пусть даст нам знать. Я хочу тренировать чемпионов мира, у меня другие мотивы.

Просто выйти и не ответить за слова на деле − меня это не вдохновляет», − сказал тренер зала Xtreme Couture Эрик Никсик.

Напомним, что 9 февраля Шон Стрикленд проиграл Дрикусу дю Плесси единогласным решением судей.

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