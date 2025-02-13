Стрикленд допустил смену тренера: «Эрик Никсик был и остается моим другом, но, скорее всего, его больше не будет в моем углу»

Шон Стрикленд заявил, что Эрик Никсик может перестать быть его секундантом.

«Мне нравится Эрик, он мой друг и продолжит им быть. Будет ли он стоять в моем углу? Скорее всего, нет.

У нас в зале так много отличных ребят, полно дикарей, которые могут загнать меня в угол, но весь этот лагерь у нас была одна сплошная борьба.

У всех нас есть чертовы оправдания, почему мы выиграли или проиграли, почему вообще не должны были выигрывать. Но это не имеет никакого значения», − сказал средневес UFC Шон Стрикленд, проигравший Дрикусу дю Плесси в бою за титул единогласным решением судей.

Тренер Стрикленда намекнул на уход от Шона: «Я хочу тренировать чемпионов мира. Если это просто работа, то пусть даст нам знать»

Тренер Никсик − о Перейре в углу Стрикленда: «Он несколько раз смотрел на меня с мыслью: «Что, черт возьми, происходит с Шоном?»