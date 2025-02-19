Кормье раскритиковал Перейру за медиатур по Австралии: «Через две недели ему драться с Анкалаевым, Магомед уже в Вегасе»

Даниэль Кормье раскритиковал тренировочный лагерь Алекса Перейры.

«Алекса видели в Австралии на прошлой неделе, он жал руку Дрейку перед его концертом. Что Перейра там делал? Через две недели у него бой!

Анкалаев уже здесь в Лас-Вегасе, я видел его в UFC PI на прошлой неделе. Он действительно настроен выиграть этот бой у Алекса.

Я вернулся из Австралии и целую неделю просыпался в три часа ночи. Плевать, что у Алекса есть еще неделя, он будет готов.

Но он потратит пару лишних дней на то, чтобы перестроиться ко времени в Коннектикуте, а потом поедет в Вегас и перестроится к местному времени.

Где Гловер Тейшейра? Гловер был с ним в Австралии? Или с Алексом только его тренер Плинио Круз?» − сказал бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье .

Алекс Перейра: «Джонс победит Аспиналла. Он величайший боец в истории MMA»

Перейра согласен драться с Усиком: «Бой с ним – то, чего я хочу. Верю, что поединок состоится»