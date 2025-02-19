  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Кормье раскритиковал Перейру за медиатур по Австралии: «Через две недели ему драться с Анкалаевым, Магомед уже в Вегасе»
1

Кормье раскритиковал Перейру за медиатур по Австралии: «Через две недели ему драться с Анкалаевым, Магомед уже в Вегасе»

Даниэль Кормье раскритиковал тренировочный лагерь Алекса Перейры.

«Алекса видели в Австралии на прошлой неделе, он жал руку Дрейку перед его концертом. Что Перейра там делал? Через две недели у него бой!

Анкалаев уже здесь в Лас-Вегасе, я видел его в UFC PI на прошлой неделе. Он действительно настроен выиграть этот бой у Алекса.

Я вернулся из Австралии и целую неделю просыпался в три часа ночи. Плевать, что у Алекса есть еще неделя, он будет готов.

Но он потратит пару лишних дней на то, чтобы перестроиться ко времени в Коннектикуте, а потом поедет в Вегас и перестроится к местному времени.

Где Гловер Тейшейра? Гловер был с ним в Австралии? Или с Алексом только его тренер Плинио Круз?» − сказал бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье.

Алекс Перейра: «Джонс победит Аспиналла. Он величайший боец в истории MMA»

Перейра согласен драться с Усиком: «Бой с ним – то, чего я хочу. Верю, что поединок состоится»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ESPN MMA
logoАнкалаев - Перейра
logoДаниэль Кормье
logoUFC 313
logoМагомед Анкалаев
logoUFC
logoАлекс Перейра
logoMMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Чейл Соннен: «Независимо от исхода боя с Анкалаевым, Перейру ждут изменения. Думаю, он поднимется в тяжелый вес»
115 февраля, 13:30
Анкалаев приехал в Лас-Вегас, где 9 марта подерется с Перейрой: «Иншаллах, and new»
3713 февраля, 11:44
Даниэль Кормье: «Перейра сказал, что дю Плесси слишком маленький для боя с ним»
211 февраля, 10:34
Рекомендуем
Главные новости
Григорий Дрозд объяснил, почему Вахитов еще не подписал контракт с UFC: «Условия не очень хорошие, переговоры идут»
34 минуты назад
Гейджи − о Хабибе: «Даже если бы я выступил лучше, не уверен, что смог бы победить его»
6сегодня, 09:58
Гейджи хочет драться с Махачевым: «Он чемпион и подходит мне больше, чем Хабиб»
2сегодня, 09:24
Белал − о переходе в средний вес: «Я предпочитаю перейти в 84 кг и дать Махачеву стать чемпионом в 77 кг»
9сегодня, 08:47
Бетербиев − о продолжении карьеры: «Пока все хорошо, мама меня поддерживает»
сегодня, 08:21
Хирн − о реванше Бивола и Бетербиева: «Это будет очень близкий бой, но верю в победу Дмитрия»
2сегодня, 08:08
Бетербиев − о недовольстве команды Бивола результатом первого боя: «Мне плевать на это»
2сегодня, 07:55
Вечер бокса в Эр-Рияде: реванш Бивола и Бетербиева, Дюбуа – Паркер, Ортис – Мадримов и другие бои
3сегодня, 07:50
Календарь боев в MMA и боксе в феврале-2025
95сегодня, 07:00
Хукер – о поединке с Гейджи: «Если его рука будет поднята, то меня унесут на носилках и увезут в больницу. Я смирился с тем, что так закончится эта ночь»
6вчера, 17:59
Ко всем новостям
Последние новости
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября 2024, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября 2024, 20:42Игры
Рекомендуем