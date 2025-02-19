Кормье раскритиковал Перейру за медиатур по Австралии: «Через две недели ему драться с Анкалаевым, Магомед уже в Вегасе»
«Алекса видели в Австралии на прошлой неделе, он жал руку Дрейку перед его концертом. Что Перейра там делал? Через две недели у него бой!
Анкалаев уже здесь в Лас-Вегасе, я видел его в UFC PI на прошлой неделе. Он действительно настроен выиграть этот бой у Алекса.
Я вернулся из Австралии и целую неделю просыпался в три часа ночи. Плевать, что у Алекса есть еще неделя, он будет готов.
Но он потратит пару лишних дней на то, чтобы перестроиться ко времени в Коннектикуте, а потом поедет в Вегас и перестроится к местному времени.
Где Гловер Тейшейра? Гловер был с ним в Австралии? Или с Алексом только его тренер Плинио Круз?» − сказал бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье.
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