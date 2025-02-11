Даниэль Кормье: «Перейра сказал, что дю Плесси слишком маленький для боя с ним»
Даниэль Кормье рассказал, как Перейра отреагировал на возможный бой с дю Плесси.
«Дю Плесси – настоящий мужчина. Я сказал Алексу после боя: «Дрикус хочет тебя, Перейра!» Алекс ответил: «Он слишком маленький». Перейра выглядит массивным по сравнению с ним, но мне нравится, что у Дрикуса такие большие цели», – сказал Даниэль Кормье.
Дю Плесси победил Шона Стрикленда единогласным решением в главном событии UFC 312.
Дю Плесси хочет бой с Перейрой: «Знаю, что могу его победить»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Junkie
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