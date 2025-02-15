Чейл Соннен: «Независимо от исхода боя с Анкалаевым, Перейру ждут изменения. Думаю, он поднимется в тяжелый вес»
Соннен считает, что Перейра перейдет в тяжелый дивизион после боя с Анкалаевым.
«Если Перейра выиграет, он будет искать что-то новое, а если проиграет – уйдет. Мне кажется, что многие из вас забыли, как Перейра перешел в полутяжи. Он проиграл, после чего открыл двери в новый вес. Никакого пояса, никакого отдыха – только движение вверх.
Независимо от исхода боя с Анкалаевым, Перейру ждут изменения. Думаю, он поднимется в тяжелый вес», – заявил экс-боец UFC Чейл Соннен.
Напомним, 9 марта Алекс Перейра подерется с Магомедом Анкалаевым в главном событии UFC 313.
Опубликован официальный постер UFC 313: Перейра − Анкалаев, Гейджи − Хукер
Анкалаев приехал в Лас-Вегас, где 9 марта подерется с Перейрой: «Иншаллах, and new»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Чейла Соннена
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