Чейл Соннен: «Независимо от исхода боя с Анкалаевым, Перейру ждут изменения. Думаю, он поднимется в тяжелый вес»

Соннен считает, что Перейра перейдет в тяжелый дивизион после боя с Анкалаевым.

«Если Перейра выиграет, он будет искать что-то новое, а если проиграет – уйдет. Мне кажется, что многие из вас забыли, как Перейра перешел в полутяжи. Он проиграл, после чего открыл двери в новый вес. Никакого пояса, никакого отдыха – только движение вверх.

Независимо от исхода боя с Анкалаевым, Перейру ждут изменения. Думаю, он поднимется в тяжелый вес», – заявил экс-боец UFC Чейл Соннен .

Напомним, 9 марта Алекс Перейра подерется с Магомедом Анкалаевым в главном событии UFC 313.

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