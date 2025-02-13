Анкалаев приехал в Лас-Вегас, где 9 марта подерется с Перейрой: «Иншаллах, and new»
Магомед Анкалаев прибыл в Лас-Вегас за месяц до боя с Алексом Перейрой.
«Лас-Вегас, я здесь для UFC 313. Иншаллах, and new», − написал в соцсетях полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев, который 9 марта подерется с Алексом Перейрой за титул.
Магомед Анкалаев: «Перейра продолжает путешествовать, забывая, что 9 марта будет бороться за свою жизнь»
Анкалаев – о Перейре: «Никогда в жизни не хотел никому сделать так больно, как Алексу. Его скромность – фальшивка»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Магомеда Анкалаева
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