Белал − о переходе в средний вес: «Я предпочитаю перейти в 84 кг и дать Махачеву стать чемпионом в 77 кг»

Белал Мухаммад заявил, что хочет перейти в средний вес.

«Я предпочитаю перейти в 84 кг и дать Махачеву взять титул в 77 кг. Поскольку я победил пятерых парней из топ-10, я в пару боев от титульника в среднем весе.

Думаю, что 84 кг − это, вероятно, самый простой дивизион, если не считать Хамзата. Когда смотришь на мейн-ивент UFC 312, то думаешь: «Ребят, Стрикленд и дю Плесси − отстой», − сказал чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад .

Мухаммад – о Рахмонове: «Не видел, чтобы он ломался психологически. Все соперники Шавката выходят в октагон на нервах и боятся его»

Мухаммад – о победе Каннонира: «Вау, какой камбэк, он снова сделал это!»