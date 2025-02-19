Белал − о переходе в средний вес: «Я предпочитаю перейти в 84 кг и дать Махачеву стать чемпионом в 77 кг»
Белал Мухаммад заявил, что хочет перейти в средний вес.
«Я предпочитаю перейти в 84 кг и дать Махачеву взять титул в 77 кг. Поскольку я победил пятерых парней из топ-10, я в пару боев от титульника в среднем весе.
Думаю, что 84 кг − это, вероятно, самый простой дивизион, если не считать Хамзата. Когда смотришь на мейн-ивент UFC 312, то думаешь: «Ребят, Стрикленд и дю Плесси − отстой», − сказал чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад.
Мухаммад – о Рахмонове: «Не видел, чтобы он ломался психологически. Все соперники Шавката выходят в октагон на нервах и боятся его»
Мухаммад – о победе Каннонира: «Вау, какой камбэк, он снова сделал это!»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Barstool Chicago
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